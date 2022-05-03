هنا شيحة: «راجعين يا هوى» امتلك مقومات النجاح.. وسعيدة بردود الأفعال

عبرت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل «راجعين يا هوى»، للمخرج محمد سلامة، الذي شارك في سباق الدراما الرمضانية 2022، بالإضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية التي وصلتها عن دورها في المسلسل بداية من عرض الحلقات الأولى، حيث تعاطف المشاهدون مع شخصية «فريدة»، التي قدمتها خلال الأحداث.

وعن أسباب نجاح مسلسل «راجعين يا هوى»، أوضحت هنا شيحة في تصريحاتها لـ «الوطن»: «مقومات النجاح كانت متوافرة لدينا، وهي خلطة يعلمها كل من يعمل في الوسط الفني، بداية من وجود شركة إنتاج قوية تستطيع أن توفر للعمل الفني ما يحتاجه ليخرج في الصورة الأمثل، بالإضافة إلى مخرج قوي يختار قصة قوية لكاتب بحجم أسامة أنور عكاشة، ووجود سيناريست ومؤلف حساس مثل محمد سليمان عبد الملك، كل ذلك بجانب فريق كبير من الممثلين الذين قدموا أفضل ما لديهم، ليصل العمل إلى الجمهور ويحبه».

هنا شيحة: نجاحي في «راجعين يا هوى» لن يؤثر على اختياراتي المقبلة

وعلى الجانب الأخر، كشفت هنا شيحة أنها حاليا في إجازة قصيرة بعد انتهاء تصوير المسلسل، وسوف تعود بعدها لقراءة عدد من الأعمال المعروضة عليها، لتقرر بعدها تجربتها المقبلة، مؤكدة أن نجاحها في «راجعين يا هوى» لن يؤثر على اختياراتها المقبلة: «لن يؤثر نجاح المسلسل على اختياراتي المقبلة، ونجاحي في أي دور ليس معيارا يؤثر على الأعمال التالية، فأعتبر نفسي ابدأ من جديد مع أي عمل».

ردود أفعال إيجابية وإشادات بـ «راجعين يا هوى»

وحقق مسلسل «راجعين يا هوى»، إشادات نقدية عديدة طوال فترة عرضه في موسم الدراما الرمضانية، وهو قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وتولى الكاتب محمد سليمان عبد الملك معالجتها، وشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم: «خالد النبوي، نور، وفاء عامر، أنوشكا، هنا شيحة، أحمد بدير، نور النبوي، سلمى أبوضيف»، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.