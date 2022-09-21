هنا شيحة: «القاهرة للدراما» خطوة مهمة.. وسعيدة بالتعاون مع خالد النبوي

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل «راجعين يا هوى»، متابعة: «محمد سليمان عبدالملك كتب سيناريو جميل جدا، والتفاصيل مميزة، وأنا سعيدة أيضا بالعمل مع خالد النبوي».

شخصية «فريدة» من أحب الأدوار إلى قلبي

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «شخصية فريدة من أحب الأدوار إلى قلبي، مجنونة وتتحب أوي، ومتعلقة ببليغ ومعرفتش تتخطى الموضوع ده».

وتابعت: «مهرجان القاهرة للدراما خطوة مهمة جدا، نتحدث اليوم عن المهرجان الرسمي الأول، وبالتالي هذا أمر مهم جدا، لأن الدراما من أكثر الأعمال الفنية التي يتابعها الناس».

الدراما أصبحت أساسية جدا

وأشارت، إلى أن الدراما مختلفة عن السينما، لأن ما يجرى مناقشته في ساعة ونصف بالسينما مختلف عما يجرى مناقشته في مسلسل مدته 30 حلقة: «مع كم القنوات والمنصات أصبحت الدراما أساسية جدا، ومن المهم أن يكون لدينا مهرجان خاص للدراما».