رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لجان «المرور» تجري 50 فحص مخدرات للسائقين على الطرق السريعة

كتب:

محمد بركات
12:42 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
شرطة

شرطة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 299 قضية مواد مخدرة بإجمالي 316 متهمًا، وضبط 76 قطعة سلاح ناري مع 67 متهمًا، وتنفيذ 66200 حكمًا قضائيًا.

كما تمّ ضبط 3 تشكيلات عصابية، و41 متهمًا هاربًا، و16 متهمًا بأعمال البلطجة، و218 دراجة نارية مخالفة، و26536 مخالفة مرورية، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

اقرأ المزيد:

10 مخالفات مرورية غرامتها تصل إلى 1500 جنيه.. بينها صوت السيارة المزعج

«الداخلية»: ضبط 106 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

ضبط ‏103 آلاف و407 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

لقائدي الموتوسيكلات.. مخالفات مرورية تعرضك للغرامة تعرف عليها

7 مخالفات مرورية تعرضك لغرامة 5000 جنيه.. احذرها
بقلم محمد بركات