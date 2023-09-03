لجان «المرور» تجري 50 فحص مخدرات للسائقين على الطرق السريعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 299 قضية مواد مخدرة بإجمالي 316 متهمًا، وضبط 76 قطعة سلاح ناري مع 67 متهمًا، وتنفيذ 66200 حكمًا قضائيًا.

كما تمّ ضبط 3 تشكيلات عصابية، و41 متهمًا هاربًا، و16 متهمًا بأعمال البلطجة، و218 دراجة نارية مخالفة، و26536 مخالفة مرورية، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.