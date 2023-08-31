أسرع استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة.. اعرف الخطوات بالتفصيل

في كثير من الأحيان يتعرض العديد من المواطنين لتسجيل مخالفات مرورية على السيارة الخاصة بهم، ما يجعلهم يبحثون عن أسرع استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة، لمعرفة قيمة المخالفات المسجلة عليهم ودفعها.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين، كثير من الخدمات المرورية، والتي يتم إجراؤها إلكترونيا من المنزل، كما تعد أسرع استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عبر بوابة مصر الرقمية، كما يلي.

أسرع استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

وهناك عدة خطوات يجب إجراءها لـ أسرع استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة، وتتمثل في الآتي:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة بالدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور بالضغط على «مركباتي».

- تظهر أمام المستخدم جميع الخدمات المرورية التي يمكن إجراؤها عبر بوابة مصر الرقمية، ليتم اختيار «استعلام عن رخصة مركبة».

- وبعد ذلك يقوم الراغب في الاستعلام بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بالحساب الخاص به على بوابة مصر الرقمية.

- وفي النهاية يتم إدخال البيانات الخاصة برخصة السيارة المراد الاستعلام عنها، ثم يتم الضغط على «استعلم»، لتظهر قيمة المخالفات المسجلة على المركبة.