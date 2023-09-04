مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يستقبل 12 ألف مريض في أغسطس 2023

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أن عدد المترددين عليه خلال شهر أغسطس بلغ 12090 حالة، بواقع 1099 حالة ترددت على قسم الأشعة التداخلية، كما قدمت المعامل المركزية 16745 خدمة، فيما بلغ عدد جلسات الإشعاعي 762 جلسة، و789 للكيماوي، كما جرى علاج 365 حالة باثولوجي، ووصل عدد مرضى الكلى بالمستشفى 468 مريضا.

خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية

وقدم «شفاء الأورمان» خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية، كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات.

خدمات طبية مميزة مجانية

وأكد الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، أنهم استقبلوا يوميا أعدادا من المترددين على الأقسام المختلفة، ويقدمون الخدمات الطبية المميزة المجانية، كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار في المستشفى.

رفع نسب الشفاء

ومن جانبه، أشار محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى السعي لتوفير كافة الإمكانيات للمرضى داخل الأقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية، بما يعود بالنفع عليهم وحمايتهم، وذلك في إطار الدور الطبي والاجتماعي للمستشفى الذي يقدمه لأهالي الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء.