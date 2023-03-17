«كتف في كتف» بالأقصر: البداية من مستشفى «شفاء الأورمان» وتوزيع مواد غذائية وهدايا

قالت الدكتورة نهال مصطفى، منسق «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر، إن مبادرة «كتف فى كتف» تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى.

وأشارت «نهال»، فى بيان أمس، إلى أن الاحتفالية التى شهدها استاد القاهرة تمت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة عشرات الآلاف من المتطوعين، من بينهم شباب ينتمون لمحافظة الأقصر، مضيفة أن المبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع صناديق المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجارى على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً.

ولفتت منسق «حياة كريمة»، إلى أن المؤسسة تشارك فى مبادرة «كتف فى كتف» لدعم الفئات المستحقة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتأتى ضمن المبادرات الإنسانية النبيلة التى ينفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مشيرة إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» تواصل جهودها لدعم الفئات المستحقة وتخفيف العبء عنهم، مؤكدة أن المبادرة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

منسق «حياة كريمة»: تعزّز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقق التنمية المستدامة كونها الأكبر في تاريخ العمل الأهلي

وأضافت «نهال» أنه بالتنسيق مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر، قامت مؤسسة «حياة كريمة» الجمعة الماضى بتوزيع كراتين المواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك داخل المستشفى بالمجان، كما قام المتطوعون بتوزيع هدايا عينية ومالية على المستحقين من المرضى بالأورام السرطانية.

من جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين رأفت، إحدى المتطوعات بمؤسسة «حياة كريمة»، إلى أن المبادرة تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة داخل المستشفى كاستقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية، التى تم توزيعها على المستحقين، وكذلك تهنئة المرضى بقرب قدوم شهر رمضان بجانب تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم ورسم الابتسامة على وجوههم.