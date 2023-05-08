مستشفى شفاء الأورمان تطلق حملة توعية عن غسيل الأيدي.. «انقذوا الأرواح»

أطلقت مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر عدد من الفاعليات وبرامج التوعية؛ لتوعية المرضى وذويهم بأهمية غسيل الأيدي والطريقة الصحيحة لها، وذلك بالتزامن مع الاحتفال اليوم العالمي لغسيل الأيدي الذى يوافق الخامس من شهر مايو من كل عام .

«لنسرع وتيرة العمل انقذوا الأرواح - نظفوا أيديكم»

وجاء شعار هذا العام الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية «لنسرع وتيرة العمل انقذوا الأرواح - نظفوا ايديكم»، باعتبار أن مستشفى شفاء الأورمان من المؤسسات الطبية الحريصة على مكافحة العدوى وتوعية المرضي وذويهم المترددين على المستشفى.

وقال الدكتور هانى حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان، إن المستشفى حريصة على المشاركه فى كل البرامج التي تسهم في مكافحة العدوى، من خلال التوعية والتدريب علي المواقف التي تستدعي غسيل الأيدي وخطوات تنفيذها بالشكل الصحيح للحماية من انتشار العدوى والأمراض ومنها الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، مضيفا أن توعية المرضى، وذويهم تمت من خلال شرح عملى من الفريق الطبي بالمستشفى، والتأكيد على أهمية غسيل الأيدي لمكافحة العدوى.

التقليل من خطر الإصابة

ومن جانبه أثنى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان في محافظة الأقصر، على ما قامت به الفرق الطبية بالمستشفى بتوعية المرضي وذويهم على أهمية غسيل الأيدي لمكافحة العدوى والتقليل من خطر الاصابة، مؤكدا أن العاملين في المستشفى حريصون على المشاركة في الفعاليات التي تسهم في الحفاظ على الصحة العامة.