قوات الأمن تضبط 4 هاربين في حملات أمنية.. أحدهم «عليه 68 حكم قضائي»

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 63 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد" .

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) محكوم عليه بالحبس 55 سنة وكفالات مالية فى 68 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد - شيك - خيانة أمانة" .

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بسوهاج) ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" ، وسبق إتهامه فى عدد 7 قضايا أبرزها ( قتل- سلاح بدون ترخيص).

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 46 قضية "شيك - تبديد" بالحبس 59 سنة و 9 شهور .

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.