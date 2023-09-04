«الداخلية»: ضبط 4 متهمين بخطف مواطن لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات التعدي على شخص بمحافظة المنيا، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، مشيرة إلى ضبط مرتكبي الواقعة.

الاستيلاء على متعلقات شخصية

وذكرت التحريات، أن مركز شرطة المنيا تلقى بلاغا من شخص مقيم بدائرة المركز، يفيد تعرفه على سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقيامها باستدراجه واصطحابه لأحد المنازل بدائرة المركز، ولدى وصوله فوجئ بوجود 3 أشخاص تعدوا عليه وقاموا بتوثيقه والاستيلاء منه على مبلغ مالي ومتعلقاته الشخصية.

وقام المتهمون بعد ذلك بالتوجه لمحل سكنه، واستولوا على عقود ملكية منزل وأرض خاصة به، وأجبروه على التوقيع على 6 إيصالات أمانة، واصطحبوه بسيارة ملك أحدهم وتخلوا عنه بالطريق.

ضبط المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأضاف أحدهم بقيامه بالتعرف على نجل المجني عليه، وعلمه من نجله أن والده ميسور الحال، فعقد العزم على استدراجه وسرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وأرشد المتهمون عن إيصالات الأمانة والعقود الخاصة بالمجني عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.