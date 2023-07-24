القبض على 4 متهمين في جريمة قتل عامل بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على 4 متهمين في واقعة العثور على جثة شاب مقتول بعدة طعنات في الجسم، وملقة بأرض زراعية في جزيرة أبو نشابة، إذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

القبض على 4 متهمين في الجريمة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد القبض على 4 متهمين، قتلوا عاملا يدعى «م.ا»، بعد استدراجه إلى منطقة زراعية بجزيرة أبو نشابة، وتم فك لغز القضية بعد تشكيل فريق بحث جنائي، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنّ المتهمين استدرجوا المجني عليه بمعاونة سيدة على صلة قرابة معه، بسبب خلافات بينهم، وتخلصوا منه، وتم ضبط كل من «ن.ج» 53 سنة ويعمل تاجرا، و«ع.ن» 22 سنة، و«ه.ن» 35 سنة، و«م.ج» 40 سنة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم.

محام يوضح عقوبة القتل قانونيًا

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد تكون الإعدام، وقد تكون عقوبة القتل في القانون الحبس المشدد، مشيرًا إلى أنّ العقوبة تكون بناء على أوراق القضية.