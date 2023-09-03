«الداخلية»: تحرير 86 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 86 ألفا و74 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية.

واسفرت جهود وزارة الداخلية، عن تحرير 26 ألفا و653 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1319 مخالفة السير دون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و2098 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.