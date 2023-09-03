«الداخلية»: توصيل 1016 بطاقة رقم قومي لحالات إنسانية ومرضى

ذكرت وزارة الداخلية، أنَّ قطاع الأحوال المدنية أوفد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم خدمات بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات: «القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وشمال سيناء»، مبينة أنَّه تمّ استخراج 12306 بطاقة رقم قومي، و30747 مصدراً مميكناً

وقررت وزارة الداخلية، استمرار عمل القوافل بالمحافظات عدا محافظة مطروح، وذلك اعتباراً من أمس، مشيرة إلى أنَّ قطاع الأحوال المدنية يواصل على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأسفرت القوافل عن استخراج وتوصيل 1016 بطاقة رقم قومي و190 مصدراً مميكناً لحالات إنسانية ومرضى، إضافة إلى إيفاد مأموريات لـ12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، إلى جانب استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ260 مواطن ومواطنة عبر مأموريات للمترددين على الجهات الحكومية والنوادي الرياضية.

كما جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ290 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، كما تمّ استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ754 مواطنة عبر مأموريات أوفدت إلى البحيرة والمنيا والبحر الأحمر والمنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.