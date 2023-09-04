مصرفي عن مبادرة فتح حسابات بنكية مجانا: تقلل التكلفة على العملاء

قال الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، إنّ قرار البنك المركزي بفتح حساب مصرفي للعملاء مجانا بمناسبة عيد الفلاح، دون تحمل مصاريف الفتح أو دون حد أدنى، أمر محمود من قبل البنك لتعزيز رؤية القيادة السياسية نحو التحول والشمول المالي الكامل.

وأضاف حافظ لـ«الوطن»، أنّ البنك المركزي قام بتلك الخطوة، تأكيدا على سعي الدولة تجاه تقليل الكلفة على العملاء في فتح حساباتهم البنكية، ولتحقيق الشمول المالي بشكل أكبر مما كان عليه من قبل، مشيرا إلى أنّ البنك وجّه كذلك بإصدار بطاقات مدفوعة مقدما وبطاقات المدينة للعملاء، لتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

وأوضح أنّ المبادرة تستهدف في طياتها تسهيل فتح حساب مصرفي لكل مواطن، وهو أحد أجزاء مبادرات الشمول المالي التي تهدف لجعل الخدمات المصرفية أكثر إمكانية ووصولا للجميع، خاصة أنّ المبادرة تعمل على توفير حسابات مصرفية خالية من الرسوم أو الحد الأدنى للرصيد.

حافظ: المبادرة أتاحت للأفراد والأسر الوصول للخدمات المصرفية بسهولة

وأكد أنّ المبادرة الجديدة أتاحت للأفراد والأسر الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بسهولة، حيث ينطوي الهدف الرئيسي من المبادرة على توفير حلول مصرفية متاحة للأشخاص الذين قد يكونون غير قادرين على الوصول للخدمات المصرفية، بسبب الرسوم العالية أو الحد الأدنى للرصيد المطلوب، فضلا عن توسيع قاعدة العملاء للبنوك والمؤسسات المالية وزيادة نسبة الشمول المالي في البلاد.

ولفت إلى أنّ تقديم حسابات مصرفية مجانية يعني تقليل التكاليف على العملاء، ما يخفّض التكلفة الإجمالية لاستخدام الخدمات المصرفية، فضلا عن أنّ فتح حساب مصرفي مجاني قد يكون خطوة مهمة للأفراد أو الأسر ممن يبحثون عن وسيلة آمنة وميسرة لإدارة أمورهم المالية، مؤكدا التزام البنوك المصرية بمبادئ الشمول المالي وفق تعليمات البنك المركزي المصري.