النائب عمرو عكاشة: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة في عهد الرئيس السيسي

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن محافظة سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد، مؤكدًا أن القيادة السياسية استهدفت إحداث تنمية شاملة في شمال سيناء بكل مجالات الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية.

تنمية سيناء تستهدف جذب السياحة وتوفير فرص عمل للشباب

وأوضح في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية عملت على استغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها سيناء لتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، وتوفير حياة كريمة شاملة كل الخدمات اللازمة للمعيشة.

وأكد أن القيادة السياسية سعت إلى تحقيق الأمن والاستقرار بسيناء والقضاء على الإرهاب، ما أعطى الأمان لأهالي سيناء وشعورهم بأنهم جزء رئيسي من الدولة المصرية لهم حق الحماية والأمان وتحقيق الأمن والاستقرار لهم.

وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية شاملة لتنمية سيناء بالتعاون مع جميع وزارات وهيئات الدولة، ما يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة.