النائب عمرو عكاشة: ندعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة لاستكمال التنمية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في مواجهة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه أعاد الأمن والاستقرار للدولة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي عمل على توفير كل الخدمات المواطنين سواء الصحية أو الاجتماعية من خلال المبادرات الرئاسية منها «100 مليون صحة» ومبادرة «حياة كريمة».

ترشح السيسي لتلبية تطلعات الشعب المصري

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة يهدف لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية، معلنا تأييده لبيان حزب مستقبل وطن بتتأيد ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري.

حزب مستقبل وطن يدعم الرئيس السيسي

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب دعم الرئيس السيسي بعد فترة طويلة من المشاورات والمباحثات داخل الهيئة العليا للحزب والكوادر الحزبية.