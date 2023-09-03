محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير تايلاند بالقاهرة على هامش زيارته لشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ مساء اليوم الأحد، السفير بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، على هامش زيارة السفير لمدينة شرم الشيخ.

بحث سبل التطوير في العلاقات المشتركة

رحب محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، بالسفير والوفد المرافق له، واستعرض معه سبل تطوير العلاقات بين شرم الشيخ ومملكة تايلاند في عدد من المجالات، الثقافية والرياضية والسياحية، من أجل الارتقاء بالعلاقات وتبادل الخبرات في تلك المجالات، ووضع مدينة شرم الشيخ على الخريطة السياحية لمواطني تايلاند، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وتايلاند على مدار التاريخ.

السفير التايلاندي استمتع بالسياحة في شرم الشيخ

قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة في تصريحات له، أنهم مرحبا بهم في جنوب سيناء، ليتمتعوا بالطقس الرائع والمناخ البديع المعتدل والمقاصد السياحية المتميزة، ومناطق الغطس الفريدة، وأثنى السفير على حفاوة الاستقبال، وأكد أنه سيعمل جاهدا على دعم التواصل والتعاون مع محافظة جنوب سيناء.