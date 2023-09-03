أحمد موسى: الرئيس السيسي أوفى بوعده وما يحدث في سيناء تنمية شاملة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما يحدث في سيناء، موضحا أنه قضى يوما جميلا وعظيما على أرض سيناء العزيزة على الجميع، وأنه فور وصوله قرأ الفاتحة على أرواح شهداء مصر عبر التاريخ، ودعا بالشفاء للمصابين عبر التاريخ.

موسى: السماع عن سيناء يختلف عن زيارتها

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السماع عن سيناء يختلف عن زيارتها ورؤيتها بالعين ومطالعة ما يحدث على أرض الواقع.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، تحية إجلال وتقدير لكل بطل من رجال القوات المسلحة، مؤكدا أن هناك عيونا لا تنام بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أن الدماء الطاهرة لشهداء مصر روت أرض سيناء للحفاظ على الوطن.

وعبر عن امتنانه للأهالي في سيناء والشيوخ والعواقل والنساء والأطفال على الحفاوة والكرم عند استقبالهم له وهذا يحمله مسئولية كبيرة في التعبير عنهم.

وأضاف، أن ما يحدث في سيناء هو التنمية والتأمين الشامل لسيناء، مؤكدا أنه سيتم الوصول إلى مليون فدان أرض زراعية في سيناء.

وأردف أن هناك مصانع ومشروعات وطرق قيد التنفيذ في سيناء، والدولة اليوم تعمل في كل حاجة ولكن التركيز الآن على شمال وجنوب ووسط سيناء.

ولفت إلى أن التحية للقائد عبد الفتاح السيسي، الذي وعد أهالي سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والأهالي الذين لهم أراضي زراعية في سيناء ويزرعونها دون ورق، ونفذ الرئيس وعده لهم وحصلوا على عقود موثقة بهذه الأراضي التي بمثابة حياة لهم.

وأكد، أن أهالي سيناء طيبيون وما في قلبهم على لسانهم ولم يتوقعوا الحصول على عقود تملك الأراضي التي يزرعوها في سيناء، مردفا: «الواحد فيهم يعتبر الشجرة اللي يزرعها زي ابنه».