عاجل.. مفاجأة لـ محمد صلاح من المعلم حسن شحاتة حول صفقة اتحاد جدة

وجه حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، رسالة لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، بشأن الأنباء التي تتردد حول رحيله عن قلعة الريدز، في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

حسن شحاتة: إذا رحل محمد صلاح عن ليفربول سيكون مخطئاوقال «شحاتة» في تصريحات تليفزيونية: «سيكون قرار خاطئ من صلاح لو رحل عن صفوف ليفربول، استمراره هو القرار الصحيح».

ودخل نادي اتحاد جدة في مفاوضات رسمية مع محمد صلاح بشأن انضمامه للفريق السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يؤكد يورجن كلوب، مدرب الفريق، أن النجم المصري مستمر في صفوف الريدز.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد حسم موقف محمد صلاح، النهائي من البقاء أو الرحيل عن الريدز، في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

كلوب: محمد صلاح سيبقى هناوتحدث كلوب بعد الفوز على أستون فيلا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، قائلا: «محمد صلاح لاعبا في ليفربول، هو لاعبنا وسيبقى هنا».