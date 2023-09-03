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محمد صلاح يثير الجدل عقب مباراة أستون فيلا «فيديو».. هل ودع ليفربول؟

كتب:

أحمد موسى
07:23 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

أثار محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، الجدل عقب مباراة أستون فيلا، التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-0، على ملعب «أنفيلد»، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك أستون فيلا، كما ساهم في الهدف الثاني، الذي أحرزه داني كاش، لاعب أستون فيلا، في مرماه بالنيران الصديقة.

وظهر محمد صلاح عقب مباراة أستون فيلا خلال حديثه مع زميله في الفريق ماك أليستر، قبل أن يضع يديه على عينيه، وهو ما جعله يثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رحيله عن قلعة الريدز.

وفسر عدد من المتابعين لقطة محمد صلاح، بأنه دخل في نوبة بكاء، ما يعني توديعه لليفربول، بينما يرى البعض أنه كان يمسح عينيه فقط من إرهاق المباراة.

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