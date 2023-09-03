قرار عاجل يحدد مصير محمد صلاح من جانب إدارة ليفربول بعد عرض خيالي

كشفت صحيفة ميرور البريطانية، عن أن ملاك فريق ليفربول يرحبون برحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز، مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

اتحاد جدة يستعد لعرض بـ200 مليون إسترليني لضم محمد صلاحوأكدت الصحيفة أن ليفربول كان يرفض بيع محمد صلاح تحت أي ظرف هذا الصيف، لكن موقف الريدز لم يؤثر على رغبة اتحاد جدة السعودي الذي يخطط لتقديم عرض جديد بقيمة 200 مليون إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول كان قد رفض عرضًا وصلت قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني، لكن لا يبدو أنهم يستطيعون مقاومة الصفقة القياسية التي يضغط فريق الاتحاد السعودي لإتمامها، خاصة مع عرض غير مسبوق لنجم يتبقى في عقده أقل من عامين تقريبًا.

عرض الـ200 مليون إسترليني يغري ملاك ليفربولوأشارت الصحيفة إلى ان مجموعة فينواي الرياضية المالكة لنادي ليفربول، تدرك أن 200 مليون جنيه إسترليني مقابل لاعب يبلغ من العمر 31 عامًا ستكون صفقة ممتازة من وجهة النظر المالية.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الألماني يورجن كلوب يأمل في أن يتمسك ملاك الريدز برفض بيع صلاح، كما حدث مع وصول العرض السابق للنادي السعودي، وذلك بسبب عدم قدرته على ضم بديل للنجم المصري حال رحيله، حتى فتح باب الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.