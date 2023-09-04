غلق كلي لطريق الفيوم في اتجاهي المنصورية و«إسكندرية الصحراوي»

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لـ طريق الفيوم بالاتجاه القادم من المنصورية وإسكندرية الصحراوي، وذلك في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصري الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم، المقرر إنشاؤه، والذي يربط بين المنطقة الأثرية الأهرامات والمتحف المصري الكبير، لاستكمال أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الغلق يستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من السـاعة 12 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 5/ 9/ 2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/ 9/ 2023، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة وتسهيل اي معوقات، موضحا أنه جرى تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة المرور الجيزة، وهي كالآتي:

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية، وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينا الى الطريق الذي جرى استحداثه «الطريق البديل»، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي.

وتنوه محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية الخاصه بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية، بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .