6 خدمات مهمة يبحث عنها قائدو المركبات.. «توفر وقتك ومجهودك»

تقدم منصة مصر الرقمية 6 خدمات مهمة يبحث عنها قائدو المركبات؛ إذ يمكن الحصول على تلك الخدمات إلكترونيًا من منزلك، دون الحاجة للوقوف في المصالح الحكومية، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والمجهود.

6 خدمات مهمة لقائدي المركبات

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» تلك الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا للمواطنين، وكيفية الحصول على تلك الخدمة بأسهل طريقة من منزلك.

وتلك الخدمات هي الاستعلام عن المخالفات المتعلقة برخص القيادة، والتظلم على مخالفات رخص القيادة، وسداد مخالفات رخص القيادة، وإصدار بدل تالف رخصة القيادة، وإصدار بدل فاقد رخصة القيادة، سداد مخالفات رخصة القيادة لمالك آخر.

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يمكن ذلك بخطوات مبسطة تبدأ من الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط، وبعد ذلك تضغط على أيقونة «تصفح الخدمات»، لتظهر لك قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا، وتختار أيقونة «رخصي» لتظهر لك الخدمات الست التي تقدمها المنصة، والمتعلقة برخص القيادة.

وبالضغط على أيقونة الخدمة، تدخل بعض البيانات اللازمة، وتسدد رسوم الخدمة، وأخيرًا الحصول على الخدمة.