 عميد «أسنان القاهرة»: قوافل الجامعة الطبية تغطي جميع أرجاء محافظة الجيزة

أكد الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إن قوافل الجامعة جابت أرجاء محافظة الجيزة، بتوجيه من مؤسسة حياة كريمة، من مبدأ التنسيق والتعاون معهم.

كفاءة قوافل كلية طب الأسنان

وقال عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن فعالية وكفاءة قوافل كلية طب الأسنان بالقاهرة للقرى زادت مؤخرا للأسر الأولى بالرعاية، في مناطق الصف والبدرشين والعياط وإمبابة.

وتابع: القوافل الطبية تخدم كل المواطنين بمختلف أعمارهم بشكل مجاني، سواء كانت خدمات «الخلع والحشو وتنظيف اللثة وعلاج الجير والتوعية للأطفال بتقديم الفرش والمعجون، والحماية من سرطان الفم».

توزيع الأدوية

وواصل عميد كلية طب الأسنان بالقاهرة: نتابع بشكل دوري ويومي كل الحالات.. وحال احتياج أي مواطن العلاج في المستشفى يتم تحويله من خلال كارت دخول قصر العيني.

واستكمل الدكتور هشام عبد الحكم: توزيع الأدوية يتم بشكل مجاني تماما في القوافل الطبية، وتم علاج أكثر من 1500 مواطن مصابين بأمراض الأسنان، وذلك يدل على اهتمام الدولة بصحة الإنسان في مختلف التخصصات الطبية، واعتبار صحة المواطن المصري أمنا قوميا.