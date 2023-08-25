تعيينات محافظة الجيزة.. الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف

أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها لتشغيل 50 وظيفة بتخصصات الهندسة المختلفة لإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العـمل وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الشروط الواجب توافرها لوظائف الجيزة 2023

وحددت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

- أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.

- أن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.

- أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي «أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه».

المستندات المطلوبة لوظائف الجيزة 2023

وكشفت محافظة الجيزة عن عدد من المستندات يجب أن يتقدم بها الراغبون في شغل الوظائف كالتالي:

- صور من «المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت».

مدة تقديم طلبات وظائف الجيزة 2023

وطالبت المحافظة ممن يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه في حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة «قسم التعيينات» على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة «4×6».

ولفتت إلى أن التقديم لمدة شهر، يبدأ في الفترة من الأحد 27 أغسطس الجاري 2023 وحتى 27 سبتمبر المقبل، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد، أو قبل أو بعد الموعد المحدد.