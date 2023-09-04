والد طالبة سوهاج يكشف تفاصيل جديدة في وفاة ابنته المفاجئ.. كانت بتستعد للخطوبة

«كانت أطيب ما فينا وأكبر همها القرآن وتعليمه».. كلمات نعى بها مازن فواز ابنته الشيماء الطالبة بالفرقة الثانية في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، التي وافتها المنية إثر نزيف مفاجئ في المخ، قبل خطبتها إذ كانت تستعد للخطبة الفترة المقبلة.

مرض ورحيل مفاجئ قبل خطبتها

وقال مازن فواز، والد الشيماء لـ«الوطن»، إن ابنته حاصلة على إجازة في القرآن الكريم ابنته كانت بصحة جيدة تقضي فترة الإجازة في سوهاج قبل الاستعداد للعودة للجامعة، واحتفلت بيوم مولدها يوم 23 أغسطس الماضي حتى أصيبت بتعب مفاجئ، منذ 5 أيام؛ ليخبرهم الطبيب بأنه نزيف في المخ ويستدعي وجودها بالعناية المركزة لكنها توفيت، لينعيها ويبكيها أهالي أخميم وسوهاج، مشيرا إلى أنها شيعت في جنازة مهيبة حضرها الأطفال قبل الكبار ممن كانت تحفظهم القرأن الكريم، لتتحول استعدادات الخطبة لمراسم دفنها وزفها عروس للجنة.

إجازة القرأن الكريم

وأضاف أنّها كانت حافظة لكتاب الله ويطلق عليها «الشيخة الشيماء»، وكانت ذات خلق وأخلاق حميدة مع الجميع، مشيرا إلى أنها حاصلة على العديد من الإجازات منها إجازة القرآن الكريم بروايتي شعبة وحفص، كما أجازت 4 أشخاص بالقرآن الكريم، قبل وفاتها، وحصلت على إجازة مدارسة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي وإجازة في كتاب الدر المجتبى في وصف المصطفى، وإجازة كتاب الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للإمام النووي.

نبوغ بالقرأن الكريم والعلم منذ الصغر

وذكر والد الشيماء أن ابنته حفظت كتاب الله منذ الصغر، فحصلت على دورة حفاظ الذكر العالمية عام 2013، والميدالية الذهبية في تحدي القراءة العربي في 2018، كما كانت محبة لأعمال الخير فكانت تزور الأيتام، وتشارك في حملات الإطعام.