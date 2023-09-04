إزالة 60 حالة إشغال خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق بطهطا في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بتوجيه عدة حملات مسائية مكثفة لرفع الإشغالات وانضباط الأسواق ومتابعة منظومة النظافة العامة ومتابعة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المسائية استهدفت شوارع وميادين المركز.

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لـ«الوطن»، حرصًا على انضباط الشارع والسيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق والتأكيد على تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء تم شن حملة لرفع الإشغالات بالشوارع وتطبيق النظافة منظومة النظافة العامة خلال الفترة المسائية.

إزالة 60 إشغال بسوهاج

أضاف «عوض»، أن المتابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالطرق العامة وفصل التيار عن اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين والعمل على رفع الإشغالات والمخالفات والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق إذ تمت إزالة 60 إشغال وتم تحرير محاضر للمخالفين.

استخدام معدات الوحدة المحلية بالحملة

وأوضح أن الحملة المسائية تمت بإشراف وائل أبو عليو رئيس قرية بنجا وخالد عبدالحكيم بالتفتيش المالي والإداري والمتابعة ومسؤولي الإشغالات ومسؤولي النظافة ومسؤولي الكهرباء والإنارة وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.