ضبط متهم نصب على 5 مواطنين في القاهرة
كتب:
محمد بركات
12:59 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من عدد 5 أشخاص، بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية،عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، وتبين أنه محكوم عليه في 32 حكم حبس في قضايا تبديد ونصب بالسجن 47 سنة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الوقائع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.