ضبط متهم نصب على 5 مواطنين في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من عدد 5 أشخاص، بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية،عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، وتبين أنه محكوم عليه في 32 حكم حبس في قضايا تبديد ونصب بالسجن 47 سنة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الوقائع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.