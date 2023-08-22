ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج لتوظيفها في تجارة الأدوية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص في سوهاج، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها مقابل الحصول على أرباح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغات عدد من المواطنين المقيمين في سوهاج، بشأن تضررهم من أحد الأشخاص لتورطه في النصب عليهم، وجمع مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها.

وقال مقدمو البلاغات إن المتهم لم يلتزم بوعوده، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية صحة ما نسب إلى المتهم، وجمعه مبلغ 7.5 مليون جنيه من الأهالي، قبل أن يتوقف عن دفع الأرباح أو سداد الأصول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته للنشاط الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معه.