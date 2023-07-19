ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في سوهاج

ضبطت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، أحد الأشخاص في سوهاج، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الاستيلاء على أموال المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج، يمارس نشاط إجرامي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية عبر تطبيقات تدار من الخارج، ونشر وترويج فيديوهات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم ويتم تحصيل قيمتها النقدية عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، و2 هاتف محمول، و4 شرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.