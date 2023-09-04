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مشهد مؤثر لزوج يحلق شعره لمساندة زوجته المصابة بالسرطان.. «الحب يداوي المرض»

كتب:

أمنية شريف
01:01 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
زوج يدعم زوجته المصابة بالسرطان

زوج يدعم زوجته المصابة بالسرطان

الحب والتضحية والرحمة تحصد السعادة والشفاء، وهو ما فعله زوج تركي مع زوجته مريضة السرطان، إذ تصدر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في مقطع فيديو وهو يحلق لها شعرها، بينما تجلس هي مع طفلتهما، ليفاجئ الجميع بحلقه شعره هو الآخر في لحظات مؤثرة.

تركي يتصدر الترند بتصرفه المؤثر مع زوجته

في لحظة مؤثرة جعلتها تنهار بالبكاء، تفاجأت الزوجة، بما فعله زوجها دعمًا لها بعد إصابتها بمرض السرطان، فما إن انتهى، حتى حلق شعره أيضًا، لدعمها في مواجهة المرض اللعين، للمزيد من التفاصيل حول القصة ومشاهدة الفيديو، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

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