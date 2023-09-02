هبة مجدي تشارك محاربات السرطان جولة في الإسكندرية

وسط أجواء صيفية مميزة في الإسكندرية، فتح شاطئ المعمورة أبوابه أمام محاربات السرطان، ضمن جولة ترفيهية نظمتها شركة مصر للسياحة إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال، كدعم من الدولة للمحاربات المعالجات في مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

اليوم الترفيهي

بدأ في شاطئ المعمورة ثم اصطحبوهن في جولة داخل قصر المنتزه للتعرف على التطوير الذي تم به والتنزه خلاله، عبر ما حوله من حدائق وفنادق، ثم جولة داخل أحد الفنادق التابعة للشركة القابضة.

شهد اليوم حضور الفنانة هبة مجدي، وبلوجر السياحة أسما رؤوف، بالإضافة إلى اللواء عبدالفتاح صفوت، مستشار التسويق وتطوير الاعمال بالشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأحمد العسقلانى العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، وذلك في إطار توجه الدولة وانطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في نطاقاتها الجغرافية ومحيطها السكاني.

هبة مجدي: محاربات السرطان لقب يستحقونه لقوتهن

وعبرت الفنانة هبة مجدي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا اليوم الترفيهي لمحاربات السرطان، قائلة إنها أرادت أن تتواجد لدعمهن إلا أنها سعدت بابتسامتهن وقدرتهن على مواجهة المرض.

وأضافت مجدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهن لقبن بالمحاربات وهو لقب يليق بهن، حيث يحاربن المرض بقوة، متمنية لهن الشفاء وأن لا يصيب ذلك المرض اللعين أي سيدة أخرى.

محاربة سرطان تشيد بتطوير المنتزه وجوها العام

فيما أشادت سماح يسري، إحدى محاربات السرطان، باليوم الترفيهي الذي نظم في الإسكندرية، مؤكدة أنها زارت المتنزه سابقا إلا أن التطوير الذي طرأ عليها زاد من جمالها.

وأضافت «يسري» لـ«الوطن»، أن مثل هذه الأيام مهمة لمحاربات السرطان حيث أن ذلك الأمر يعد جانبا مهما في مرحلة العلاج إذ يرفع من روحهن المعنوية وينسيهن آلام المرض.