افتتاح معرض أهلا مدارس في بشائر الخير بالإسكندرية.. تخفيضات تصل لـ25%

افتتح اليوم الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد أيمن عبد الفتاح نائب مدير أمن مشروع التطوير الحضارى «بشاير الخير» و المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب معرض أهلًا مدارس بخصومات تصل إلى 25%.

معرض أهلاً مدارس بشاير الخير

وقال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والإتصال السياسي بتموين الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» أن معرض بشاير الخير بعنوان أهلا مدارس يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحافظة بقيادة اللواء المحافظ محمد الشريف، والمعرض مقام بمدرسة أميرة لطفي سليمان الرسمية لغات بمنطقة بشاير الخير 5/3 في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2023.

أسعار تنافسية وخصومات بنسبة 25%

وأضاف «القلش» أن معرض أهلاً مدارس أقيم بالتنسيق بين مديرية التموين و التجارة الداخلية والعديد من المكتبات والشركات لعرض وبيع الأدوات المدرسية والكراسات والكشاكيل، ومستلزمات الدراسة بكافة أنواعها والملابس والأحذية الرياضية، وتوفير جميع مستلزمات الدراسة بكميات كبيرة تغطي استهلاك المواطنين بجودة عالية وبأسعار تنافسية تنخفض بنسبة 20% إلى 25% عن مثيلتها في الأسواق.

المعرض يضم 4 أجنحة

وقال المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة أن المعرض هذا العام يضم 4 أجنحة لأكبر المكتبات العارضة لمستلزمات الدراسة الملابس والأدوات الرياضية فى مكان واحد بكميات كبيرة، وبجودة عالية ومستوى جيد من التخفيضات المطروحة، والتي تحكمت في أسعار الأسواق.