حي وسط الإسكندرية يزرع 250 شجرة «بزروميا» للحفاظ على البيئة

قالت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء المحافظ محمد الشريف، وفي إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، قامت إدارة الحدائق بزراعة عدد 250 شجرة من نباتات البازروميا بالجزر الوسطى طريق الكورنيش أمام ميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل.

الشجر يساعد على تنقية الهواء

وأضافت رئيس حي وسط الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحي يسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والعمل الدائم على المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية والتى تهدف إلى تحقيق إرضاء المواطنين.

مبادرة 100 مليون شجرة

ومن المعروف أن مبادرة 100 شجرة تهدف إلى خلق جو من الطبيعة وتساهم في تنقية الهواء، إذ أن الشجر يحول ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين وهذه المبادرة تعد أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة.