«تعليم الإسكندرية» تنظم مهرجان النشاط الصيفي لعرض إبداعات الطلاب

أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية حفل ختام مركز نشاط المكتبات والمعرض الختامي، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة شاركوا في تقديم فقرات متنوعة أهمها الإلقاء وأوبريت غنائي يدعم لغتنا العربية، واختتم الحفل بتكريم القيادات التعليمية وجميع الطلاب المشاركين.

حفل ختام الأنشطة الصيفية

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» أن حفل ختام فاعليات الأنشطة الصيفية يأتي استعدادا للعام الدراسي الجديد، ولاقى الصيفي إقبالاً كبيراً من الطلاب والأهالي على مدار الإجازة الصيفية، وكانت كانت المدارس مقراً وتجمعا للطلاب لممارسة مختلف الأنشطة والمجالات التي ساهمت بشكل فعال في تنمية مواهب الطلاب، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد ومناسب لمراحلهم العمرية.

ورش للكاتبة عفت بركات

وأضاف بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمى التعليمية، أن من خلال الأنشطة الصيفية أقيمت عدة ورش بالمكتبات بالتعاون مع الكاتبة عفت بركات معلم خبير اللغة العربية والأدبية المعروفة لتعليم الطلاب كيفية كتابة القصة والرواية، إلى جانب توجية المكتبات بأنشطتة المختلفة والذى أدارتة أخصائي المكتبة النشطة هناء رضا بأنشطة المكتبة والقراءة والورش المتنوعة وتم خلال الحفل تقديم أوبريت لغة الضاد، بالتعاون مع مدرسة الدخيلة.

الحاضرون أثنوا على المعرض

وقالت الكاتبة عفت بركات إن المدارس خلال النشاط الصيفي كثفت جهدها وأنشطتها مع الطلاب بإقامة العديد من الورش المختلفة كورش تدريس الخط بشكل إبداعي، وتدريس النحو، وورش الحكي ووش التخيل وورش إعداد ناقد، وإقامة مهرجان للألوان لتدريب الطلاب على الرسم والتلوين، وورش الرسم بالورق والكولاج وتدوير خامات البيئة في برنامج أصدقاء البيئة مما أسفرت الورش عن معرض المدرسة الذي أثنى عليه التوجيهات المختلفة التي تواجدت أثناء الحفل كما قام قسم الموهوبين والتعلم الذكي بتكريم المتميزين من المعلمين والإخصائيين والطلبة.