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عاجل.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

كتب:

أميرة فكري
12:42 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي2022-2023.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا و348 طالبا، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا بنسبة 89.04%.

وأوضحت الوزارة، أنّه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

وأشارت الوزارة إلى بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثاني، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة أسبوع.

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بقلم أميرة فكري