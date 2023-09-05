الليلة.. محمد محسن يشدو على مسرح مهرجان القلعة

يُحيي الفنان محمد محسن، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والممتدة حتى يوم الخميس المُقبل، إذ تشهد فعاليات المهرجان حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

ويشدو محمد محسن، خلال الحفل، بباقة من أغانيه المميزة، التي ارتبط بها الجمهور، مثل «ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب»، إلى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب.

ويُشارك في الحفل نفسه، المطربة اللبنانية عبير نعمة، حيث تشدو هي الأخرى بمجموعة متنوعة من أعمالها الغنائية الشهيرة، بمصاحبة أوركسترا سيني السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مثل «بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة، قصتنا»، بالإضافة إلى باقة من تراث الطرب منها «افرح يا قلبي، امتى هتعرف، وطلعت يامحلا نورها».

وكان المطرب محمد محسن، قد أحيا حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين على المسرح الكبير، وقدم خلاله عددا من أغانيه وأغاني الزمن الجميل، منها: «مضناك جفاه مرقده»، و«نشبه لإيه» و«من زمان جداً»، وغيرها من الأغنيات وسط تفاعل كبير من جمهور العلمين.