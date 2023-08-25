موعد حفل محمد محسن في مهرجان القلعة.. سعر التذكرة 60 جنيها

ينطلق اليوم الجمعة أولى حفلات مهرجان القلعة مع المطرب الكبير مدحت صالح والفنانة الشابة فايا يونان، وتستمر فعاليات المهرجان في دورته الـ 31، لمدة 14 يوم متواصلة.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية، جدول حفلات المطربين في الدورة الـ31 من المهرجان، ومن ضمنها موعد حفل الفنان محمد محسن في مهرجان القلعة وسعر التذاكر.

موعد حفل محمد محسن في مهرجان القلعة

يأتي موعد حفل الفنان محمد محسن، بمهرجان القلعة يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر المقبل، بمصاحبة فرقته الموسيقية.

أسعار حفلات مهرجان القلعة

ويبلغ سعر تذكرة دخول مهرجان القلعة في مختلف حفلات المطربين نحو 60 جنيها، ويمكن الحجز من شباك التذاكر أمام مدخل بوابة القلعة، ويجب الحضور قبل الحفل بوقت كافي للحجز وتجنب الزحام.

ومن المقرر أن تبدأ الحفلة الأولى ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى اليوم الجعة الموافق 25 أغسطس الجاري، بحفل للفنانة فايا يونان والفنان مدحت صالح.