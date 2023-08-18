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محمد محسن وعلي قنديل يتألقان على المسرح الكبير بأغنيات الزمن الجميل

كتب:

محمود الرفاعى
11:32 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
محمد محسن

محمد محسن

أحيا المطرب محمد محسن حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان العلمين على المسرح الكبير، وقدم خلاله عدداً من أغانيه وأغانى الزمن الجميل، منها: «مضناك جفاه مرقده»، و«نشبه لإيه» و«من زمان جداً»، وغيرها من الأغنيات وسط تفاعل كبير من جمهور العلمين.

ووجّه المطرب محمد محسن التحية للجمهور قائلاً: «أنا سعيد جداً لوجودى معاكم فى مهرجان العلمين، وكل سنة وأنتم طيبين»، واختتم «محسن» وصلته الغنائية بتقديم أغنية «اسلمى يا مصر» معرباً عن أمنيته فى العودة مرة أخرى للغناء فى مدينة العلمين الجديدة.

وأكمل على قنديل الحفل بتقديم فقرة ستاند كوميدى تفاعل معها الحاضرون بسبب خفة دمه، والمواقف الكوميدية التى سردها طيلة وقت فقرته الاستعراضية التى قدمها على المسرح.

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بقلم محمود الرفاعى