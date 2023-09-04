حركة الصادر من البضائع في ميناء دمياط تصل إلى 10 آلاف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 آلاف و175 طنا، تشمل 2500 طن يوريا و3300 طن مولاس و4375 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفا و9 أطنان، تشمل 4088 طن نواتج تقطير، و6 أطنان أبلاكاش، و3572 طن حديد، و3713 طن ذرة، و7630 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 699 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 365 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4006 حاويات مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح، إلى 48 ألفا و401 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218 ألفا و253 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4344 شاحنة.