ميناء دمياط يستقبل 55 ألف طن قمح من أستراليا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 28 سفينة، منها «PMS SEAGULL» وطولها 200 متر، وعرضها 32 مترا، القادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ55 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 آلاف و772 طنا، تشمل 339 طن رمل، و6359 طن يوريا، و2200 طن مولاس، و1874 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و541 طنا، تشمل 5 آلاف طن نواتج تقطير، و640 طن خردة، و61 طن زيت طعام، و653 طن أبلاكاش، و6296 طن حديد، و8371 طن ذرة، و9520 طن قمح.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4322 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال إلى القطاع العام بالميناء من القمح 55 ألفا و420 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211 ألفا و63 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4419 شاحنة.