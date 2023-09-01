ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 30 ألف طن بينها الذرة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء نحو 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21549 طن تشمل 1300 طن علف بنجر و3512 طن رمل و808 أطنان يوريا و15929 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30398 طن تشمل 1425 طن خردة و155 طن زيت طعام و11107 أطنان حديد و15541 طن ذرة و2170 طن قمح، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1108 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 111 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1810 حاويات مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح إلى نحو 68 ألفا و537 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191 ألفا و149 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5104 شاحنات.