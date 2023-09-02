ميناء دمياط يعلن إجمالي عدد السفن الصادرة والواردة وحجم البضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن بينما غادرت 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20256 طنًا، تشمل 4149 طن رمل و8947 طن يوريا و7160 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم السبت، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 36051 طنًا تشمل 3000 طن نواتج تقطير و1325 طن خردة و200 طن زيت طعام، و10464 طن حديد و9562 طن ذرة و11500 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 815 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202088 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا نحو 2367 شاحنة .