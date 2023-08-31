ميناء دمياط: رصيد صوامع الحبوب والغلال من القمح 76 ألف طن 

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24423 طن تشمل 8100 طن علف بنجر و150 طن رمل و1350 طن يوريا و14823 طن بضائع متنوعة.

عدد الشاحنات بميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76627 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190863 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5085 شاحنة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27291 طن تشمل 4349 طن خردة و438 طن زيت طعام و6915 طن حديد و15225 طن ذرة و364 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 730 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 598 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5246 حاوية مكافئة.