معلومات عن صفقة «الشرقية للدخان».. مدرجة في البورصة وتتمتع بنجاحات كبيرة

كشف مجلس الوزراء عن نجاح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، في الحصول على 30% من أسهم «إيسترن كومباني»، وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن الشركة بعد استحواذ الجانب الإماراتي على 30% من «إيسترن كومباني»، كما يلي.

أبرز المعلومات عن «إيسترن كومباني»

- الصفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.3 مليار جنيه.

- الشركة تهدف لزيادة الإنتاج المحلي من السجائر.

- الشركة مدرجة في البورصة وتتمتع بشعبية ونجاحات كبيرة.

- الشرقية للدخان تتبع قطاع الأعمال العام.

- تسيطر إنتاجات الشرقية للدخان على أغلب مبيعات السوق المصري من السجائر.

- الشرقية للدخان هي شركة مساهمة بين القطاع العام والخاص والاستثمار الأجنبي.

- الشركة القابضة تلقت عدّة عروض أجنبية ترغب في الاستثمار في «الشرقية للدخان» وبعد دراستها استقرت على عرض «جلوبال».

- سجلت إيرادات الشركة 14.6 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2022-2023.

وتعد الصفقة تأكيدًا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات، وتأتي الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، وتحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.