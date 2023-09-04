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خبير أسواق مال: صفقة «الشرقية للدخان» تسهم في إتمام برنامج الطروحات

كتب:

وليد عبد السلام
12:34 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن إعلان استحواذ إحدى الشركات على 30٪ من شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، في صفقة قيمتها 625 مليون دولار، أمر إيجابي للغاية، وقد يسهم بشكل كبير في إتمام برنامج الطروحات الحكومية، مما يساعد الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على البورصة.

معدلات نمو إيجابية

وأضاف خبير أسواق المال لـ«الوطن»، أن الشرقية للدخان إيسترن كومباني من الشركات القيادية بالبورصة المصرية، وواحدة من أهم القلاع الصناعية، وتحقق معدلات نمواً إيجابية بنتائج الأعمال سنوياً.

وتابع «عطا»، بأن صفقات الاستحواذ من قبل بعض الصناديق السيادية العربية ساهمت في دعم صعود البورصة المصرية، وتحقيق المؤشر الرئيسي للبورصة مستويات تاريخية جديدة، واقترابه من مستوى 19000 نقطة، ومن ثم تحسن أداء البورصة المصرية، ما ساعد على ارتفاع أحجام التداول لتقترب يومياً من حاجز 2 مليار جنيه.

صفقات الاستحواذ أمر إيجابي

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن صفقات الاستحواذ بشكلٍ عام هي أمر إيجابي للغاية، وتشير إلي رغبة المؤسسات العالمية والعربية للاستثمار المباشر وغير المباشر داخل الاقتصاد المصري، ما يشير إلى وجود فرص استثمارية كبيرة داخل الاقتصاد المصري، لاسيما مع قيام الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للاستثمار بوضع محفزات إيجابية تشجع المستثمرين الأجانب والعرب على الاستثمار.

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بقلم وليد عبد السلام