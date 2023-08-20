ضبط سلاح ناري ومواد مخدرة بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة

تمكن رجال الشرطة بالقاهرة من القبض على أحد الأشخاص وبحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات

كانت البداية عندما توصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده في دائرة القسم، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.800 كيلوجرام، فرد خرطوش- طلقة لذات العيار- مبلغ مالي».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري، بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.