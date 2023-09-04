ناقد فني: مهرجان العلمين حدث غير مسبوق.. وقرار تحويل عوائده لـ«حياة كريمة» عظيم

أشاد الناقد الفني محمود فوزي السيد، بقرار الشركة المتحدة، بتحويل كل العوائد المادية من مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة»، قائلا إن هذا القرار عظيم، والمساهمة في حياة كريمة موقف عظيم من الشركة المتحدة.

حدث غير مسبوق في مصر

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «ملعب الفن»، على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن مهرجان العلمين حدث غير مسبوق في مصر، ولابد لكل شخص ساهم في هذا المهرجان الشكر على مجهوده وتعبه في أن تظل «مصر منورة»، وموسم الصيف هذا العام كان مختلفاً بشكل كامل عن السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه يعتبر قوة مصر الناعمة قوة ضاربة على المستويات كلها، فشهد المهرجان تنوعاً شديداً في الحفلات، ولاسيما حفلات النجوم الكبار مثل محمد منير وحميد الشاعري ومدحت صالح مرورا بالراب وغيرها من الحفلات.

مهرجان يخاطب كل الأجيال

ولفت إلى أن مهرجان العلمين من خلال الحفلات يخاطب الأجيال كلها، ولا سيما جيل أمير عيد وكايروكي وويجز، وهذا الجيل يكاد يكون الجيل المؤثر دائما في فكرة صناعة الموسيقى، ومخاطبة هذا الجمهور يشير إلى حسن تخطيط من قبل المهرجان وليس مجرد إقامة مجموعة حفلات.