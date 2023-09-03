محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة ويبحث مطالب المواطنين بإدفو

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بعقد زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة تطورات مشروعات «حياة كريمة»، بعدد من قرى مركز إدفو شمال أسوان، التي من ضمنها قرية الإيمان بمشروع وادي الصعايدة.

وتابع عملية إزالة المخلفات المتعلقة بأعمال الرصف، بعد الانتهاء من مشروعات المياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والغاز الطبيعي، بعدد من مناطق مدينة إدفو، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف في الشارع المؤدي لقرية الحاجر بوادي الصعايدة على مدار 2 كم.

محافظ أسوان يلتقي بممثلين عن أهالي إدفو

والتقى اللواء أشرف عطية، بممثلي وأهالي قرى الرمادي القبلي في مركز إدفو، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ جابر أبو خليل وخالد العوني، ورئيس مركز ومدينة إدفو، ومديري الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد حرص المحافظة، على تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين في المدن والمراكز.

المحافظة تبحث مطالب أهالي قرية الرمادي

وأكد محافظ أسوان على ضرورة دراسة وبحث مطالب أهالي قرى الرمادي القبلي في مجالات الري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والبريد، بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول وجود بعض المخلفات في مدخل الغنيمية بالطريق الصحراوي الغربي لأسوان/القاهرة، نفذت الوحدة المحلية بادفو بالتنسيق مع المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان، جرى توفير 2 لوري وتوسيع الطريق بطول 2 كم برفع الأتربة على الجانبين.