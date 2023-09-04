مصطفى عمار يشيد بتبرع «المتحدة» بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»: خطوة مهمة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن مهرجان العلمين استهدف تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في مصر، وقدّم تجربة صيفية ممتعة وفريدة لزوار مدينة العلمين الجديدة، وتبرعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكل عوائد المهرجان للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهذه كانت خطوة مهمة للغاية، موجها التحية لصاحب الفكرة في هذا القرار.

أبرز فعاليات مهرجان العلمين

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن»، على راديو «أون سبورت إف إم»، أن أبرز فعاليات مهرجان العالم علمين تنظيم بطولة للبادل، وعروض الطائرات «الآر سي»، والبطولة الدولية للكرة الشاطئية وسباق السيارات وتنظيم تحدي الجيت سكي، وتنظيم البطولات العربية للجودو، وتنظيم سباق الترايثلون ورياضات السباحة وركوب الدراجات والجري وتنظيم بطولة تحدي الجيل الذهبي.

عروض أزياء وحفلات للنجوم العرب

وأوضح أنه جرى إقامة عرض أزياء من مايكل سناكو وهو واحد من أشهر مصممي الأزياء العالميين، وإقامة الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، بجانب الجزء الأهم وهو إقامة حفلات موسيقية وغنائية لمجموعة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي.