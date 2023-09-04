«علوم الفضاء»: مصر أفضل دول العالم في استخدام الطاقة النظيفة

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن توقيت انعقاد قمة المناخ في ذلك التوقيت مثالي، نظرًا إلى أن إفريقيا المتأثر الأكبر من تداعيات التغييرات المناخية، موضحا أن مصر من أفضل دول العالم في التعامل مع الطاقة النظيفة.

التغيرات المناخية تمس القارة الإفريقية مباشرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التغييرات المناخية تمس القارة الإفريقية مباشرة، ولذلك لابد من عملية التكيف ورفع الطموح والمنظور الأفريقي لتمويل التكيف، مشيرًا إلى أن مصر كانت مهتمة للغاية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتمويل الدول النامية خاصة الدول الأفريقية.

الدول الإفريقية تحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا

وأشار إلى أن إفريقيا تحتاج الى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا، ولذلك لابد من توحيد المنظور الأفريقي لتمويل التكيف بحيث يتواكب مع الأجندة العالمية للمناخ، ولذلك يجب على الدول الأفريقية أن تحذوا حذو مصر.